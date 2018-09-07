KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir - SAKARYA

- Toplantıdan detaylar - KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in konuşması - "Ülkemizde böyle bir kanuni düzenlemeye yer verilmesi, aslında Türkiye'de insan hakları standartının ne kadar yüksek olduğunu ve kişilere verilen değerin göstergesidir"SAKARYA (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye'de kişisel verilerin korunması hakkında kanunun düzenlenmesinin, ülkede insan hakları standartının ne kadar yüksek olduğuna işaret ettiğini söyledi.
Bilir, KVKK tarafından Erenler ilçesindeki bir otelde 10.cu düzenlenen "Yeni Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulaması Konferansı"nda yaptığı konuşmada, toplumda kişisel verilerin korunması üzerine farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Bilir, 2016'da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ülkede bir kültür haline gelmesini canı gönülden arzu ettiklerini aktararak, kurumun Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesinde, temel hak ve hürriyetlerin korunmasında bir disiplin oluşturmaya çalıştığını anlattı.Kanunun Türkiye'de çıkarılmasının önemine değinen Bilir, "Ülkemizde böyle bir kanuni düzenlemeye yer verilmesi, aslında Türkiye'de insan hakları standartının ne kadar yüksek olduğunu ve kişilere verilen değerin göstergesidir. Bizim kurumumuzun da bu alanda üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için hem taraflarla hem toplumla bir iş birliği yapması gerekiyor. Bir takım koruyucu düzenlemeler getirilebilir ama son tahlilde kişisel veriler bizim verilerimizdir, başta bu korumayı kendimizin yapması gerekir." ifadelerini kullandı.Dünyada kişisel verilen korunması alanında verilen mesajın çok net olduğuna dikkati çeken Bilir, "Kişi, kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. Ve yine kişi, kişisel verilerinin geleceğini belirleme hakkına sahip olmalıdır. Dolayısıyla bütün vurgu kişiyedir." dedi. Toplantıda konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu da dijital kuşatma altında olduklarını ve bunların kimisinin vatandaşlara zarar vermediğini, bazılarının da çok zarar verdiğini kaydetti. Konuşmaların ardından kurum daire başkanlarının sunum yaptığı toplantıya, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.