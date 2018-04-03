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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
KTÜ öğrencileri hibrit araç geliştirdi - TRABZON

KTÜ öğrencileri hibrit araç geliştirdi - TRABZON

- KTÜ öğrencileri hibrit araç geliştirdi - KTÜ Alternatif Enerjili Araç Takımı üyesi öğrencilerin geliştirdiği hibrit araçtan detaylar - Yavuz Sultan Selim (SS) hibrit aracı - Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem'in açıklamaları - Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp'ın açıklamaları - Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve K - Tech Takım Kaptanı Mehmet Özdemir'in açıklamalarıKTÜ öğrencileri hibrit araç geliştirdi - KTÜ Alternatif Enerjili Araç Takımı üyesi öğrenciler, hidrojen ve elektrik enerjisini beraber kullanarak 4 tekerlekli hibrit araç üretti - Yavuz SS ismi verilen araç, 100 kilometrede 87 kuruşluk enerji harcıyorTRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Alternatif Enerjili Araç Takımı (K - Tech) üyesi öğrenciler, hidrojen ve elektrik enerjisini beraber kullanarak 4 tekerlekli hibrit araç geliştirdi. Trabzon Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen araca Yavuz Sultan Selim (SS) adı verildi.
100 kilometrede 87 kuruşluk enerji harcayan hibrit araç bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, burada yaptığı konuşmada, gençlerin geleceğin en değerli hazineleri olduğunu belirterek, "Gençlerimize güvenerek, geleceğe güvenle bakıyoruz." dedi.
"Gençlere imkan verildiğinde neler yapılabileceğinin somut örneğini işte bu araç." ifadesini kullanan Yalınalp, "Valilik olarak teknolojik gelişimlere ve bilimsel çalışmalara her zaman destek veriyoruz. Özellikle bu gençlerimizi yürekten alkışlamak istiyorum. Valiliğimizce sağlanan desteğin verimli kullanılması bizleri mutlu etti. Yavuz Sultan Selim isimli aracımızın Trabzon umuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem de projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, "Gençlerle geleceğimizin daha da güzel olacağına inanıyorum." dedi.
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve K - Tech Takım Kaptanı Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın 2014 yılında kurulduğunu, hedeflerinin yerli sistemler geliştirmek olduğunu söyledi.

Özdemir, ülkenin ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Halktan gelen taleplerle biraz daha ekonomik araçlar üzerinde çalıştık. Sonuçta Yavuz SS isimli aracımızı ürettik. Aracımızda 2 adet motor bulunuyor. Aracın enerji kaynağı hidrojen ve batarya hibrit bir araç. KTÜ'de bir de atölye oluşturduk."Özdemir, K - Tech takımının hidromobil kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü, elektromobil kategorisinde ise Türkiye 7'nciliği ve yerli ürün teşvik ödülü bulunduğunu ifade ederek, TÜBİTAK alternatif enerjili araçlar yarışmasında da dereceye girerek ödül aldıklarını söyledi.

Alışveriş Teknoloji Elektrik Enerjisi Öğrenciler Alışveriş Merkezi 

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