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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Kodlağrı' Projesi ile geleceğin Bilim Adamları Eleşkirt'te yetişecek

'Kodlağrı' Projesi ile geleceğin Bilim Adamları Eleşkirt'te yetişecek

-kodlağrı sınıflarındaki öğretmenlerin sunumları

Yarış Öğretmenler Öğretmen Uluslararası Öğrenciler 

--öğrencilerin projelerini Vali Elban'a Sunumları
--Vali Elban'ın konuşması

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Valisi Süleyman Elban Ağrı Valiliğince başlatılan '' KODL AĞRI '' Projesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde açılan 2 Robotik kodlama sınıfını ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Ağrı il Özel İdare Gnel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'yla birlikte Eleşkirt Orta Okulu Ve Eleşkirt Cengiz Topel Orta okulunda açılalan Robotik ve Stem Lego Konsept atolyelerinde eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Ağrı Valisi Süleyman Elban projede görev alan öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerin yaptıkları kodlama çalışmaları, vex konsept ,robotik ve stem lego konsept çalışmalarını öğrencilerden dinleyen Ağrı Valisi Süleyman Elban öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek çalışmaları çok beğendiğini söyledi.

Vali Elban burada yaptığı konuşmada''Dışardan bir göz baktığında yaptığınız işin ne kadar önemli olduğu çok far ediyor.İnşallah bu ilin çocuklarının bu işle birlikte hem karakter ,hem ahlah hem yetenek olarak çok iyi noktalara geldiğinde sizde çok iyi anlayacaksınız.Aslında bizim Bu kodlama eğitimini bütün il geneline yayma gibi br çalışmamız vardı.Onda da başarılı oluruz inşallah.Bu projenin bizler açısından da çocuklar açısından da bu şekilde somuta dökülmesi çok önemli.Yada yaptığınızın ulusal yada uluslararası müsabakalarda ya da yarışmalarda taktir görmesi ,beğeni görmesi birileri ile kıyaslandığında önde olması sizleri öğrencileri ve bizleri daha da mutlu eder.Biz bu sene işin cerrahi kısmını bitirdiğimizi düşünüyoruz.Seneye de inşallah ulusal ve uluslararası yarışmalarda da bulunacağız.Bu sınıflarda çok farklı yeteneklerde özel yetenekli çocukların çıkmasını bekliyoruz.''dedi.
Vali Elban konuşmasının ardından tek tek öğrencilerin çalışmasını dinledikten sonra öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra okullardan ayrıldı. (NE-AT)
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