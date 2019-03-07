Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli'den CERN'e bağlandılar - KOCAELİ

Kocaeli'den CERN'e bağlandılar - KOCAELİ

- Etkinlikten görüntüler - Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Hayreter ile röportaj - Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Başaran ile röportaj - Kocaeli Bilim Merkezi, binlerce öğrencinin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki deneylere canlı bağlandığı International Masterclass Etkinliği’ne ev sahipliği yaptıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Bilim Merkezi, her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde yapılan deneylere canlı bağlanarak bilim insanlarıyla görüştüğü International Masterclass Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı.Bilim Merkezinde düzenlenen etkinliğe, farklı okullardan 30 lise öğrencisi katıldı.
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Hayreter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk etkinliğini Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirdiklerini belirterek, bu etkinliğe farklı ülkelerden grupların eş zamanlı olarak katıldığını belirtti.
Öğrencilerin fizik alanına ilgi duymasını amaçladıklarını vurgulayan Hayreter, şunları söyledi:"Bizim bu etkinliğe katılım sağlamada en temel amacımız üniversite çağına gelmiş gençlere parçacık fiziği ile ilgili bilgiler vermek ve alana dair yapılan çalışmalara katılmaları için cesaretlendirmektir. Bu etkinlik sayesinde CERN ve orada yapılan işleri de tanıtmış oluyoruz. Bilimsel gelişmelerin büyük bir organizasyon ve iş birliği içerisinde yapıldığını göstermiş oluyoruz."Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Başaran da Kocaeli 'den dünyanın bilim merkezi olan CERN'e bağlanmanın heyecan verici olduğunu belirterek, bu tip organizasyonların artmasının Türkiye'nin daha gelişmiş bir ülke olmasının önünü açacağını dile getirdi.Yazılım mühendisi olmak istediğini aktaran Başaran, "İnsanların bu tip etkinliklere özendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hem yazılım sektöründe hem savunma sanayi sektöründe bu tip çalışmaların katkılarıyla önemli atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum." diye konuştu.
İstanbul, Ankara ve farklı şehirlerden 30 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda katılımcılar, dünyanın farklı yerlerindeki diğer katılımcılarla deneyimlerini video konferanslar aracılığı ile paylaştı ve CERN’de bulunan bilim insanlarına da sorularını iletme imkanı buldu.

Sanayi Sektörü Savunma Sanayi Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Bilim Merkezi 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
ASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyorASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyor
TEKNOFEST Tanıtım ToplantısıTEKNOFEST Tanıtım Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı