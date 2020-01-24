Kızıltepeli gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti Haberi

-Öğrencilerle röportaj



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için kısa film çekti. Tablet, akıllı telefon ve bilgisayar başında sık zaman geçirildiğinde ortaya çıkan mutsuz bir yaşama yol açan sosyal medya bağımlılığı günümüzde en çok genç bireyleri tehdit ediyor. Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi öğrencileri de sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için ‘Dijital Yalnızlık’ isminde kısa film çekti. Filmde oynayan öğrencilerden Birhat Aydemir, sosyal medya bağımlılığının olumsuzluklarına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Aydemir, “Arkadaşlarımızla sosyal medya bağımlılığı ile ilgili kısa bir film çektik. Kısa filmde bağımlılığı ele aldık. Bu filmde sosyal medya bağımlılığının kötü olduğunu vurguladık. Bir yerden sonra daha fazla kullandığımızda bizim için çok kötü. İnsanlar için çok fazla kullanmak iyi değil. Onun için zamanında ve yerinde kullanmamız lazım” dedi.

Öğrencilerden Berfin Esmez ise “Sesimizi tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Sosyal medya adeta uyuşturucudur. Arkadaşlarıma önermiyorum. Ödevleriniz olduğu zaman, ihtiyaçlarınız olduğu zaman giderilmesi şartıyla beraber birden fazla saati önermiyorum. Lütfen oyun oynanırken çocuklarınıza düzgün oyunlar, sosyal medya bağımlılığı olmayan oyunlar öneriyorum. İkinci sınıfta benim bir arkadaşım sosyal medya bağımlılığı olduğu için daha doğrusu oyun bağımlılığı olduğu için kendini yüksek bir apartmandan atmıştır” diye konuştu.

(SG-AKK-Y)



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