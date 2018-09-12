KBÜ öğrencilerinin milli roketi ‘Temren’ testleri geçerek yarışmaya katılıyor İzle

-Roketin gövde hakkında bilgi verilmesinden detay

-Prof.Dr. Raif Bayır'ın açıklamaları

-Takım kaptanı Abdullah Özdurmaz'ın açıklamaları



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Üniversitesi Roket Takımı (KABUROT ) Türkiye Teknoloji Takımı tarafından organize edilen Türkiye’nin en kapsamlı teknoloji yarışmalarından biri olan TEKNOFEST Roket Yarışmasına katılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı tarafından organize edilen Aselsan, Roketsan ve TAI gibi pek çok sanayi kuruluşu tarafından desteklenen TEKNOFEST Roket Yarışmasına Karabük Üniversitesi Roket Takımı (KABUROT) kendi imkanları ile yaptıkları Temren Roketi ile katılım sağlayacak. Büyük çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilip üretilen roket, bir çok rapor ve testlerden geçerek alçak irtifa kategorisinde 100’ün üzerinde takımın arasından ilk 17 takımın içerisinde yer aldı. Temren roketi 4 kilogramlık faydalı bir yükü bin 500 metre yüksekliğe çıkarıp gövde ve yükü güvenli şekilde yere indirebiliyor. Üç temel gövdeden oluşan rokette burun konisi kısmında roketin havayı daha rahat delerek hava direncine maruz kalmadan ilerlemesi sağlanıyor. Faydalı yük ve paraşütlerin olduğu gövde de roketin görevi gereği taşıdığı yük ve geri sağlam inebilmesi için paraşütleri bulunurken, Uçuş bilgisayarı ve motor bulunduğu kısımda, uçuş bilgisayarı en yüksek irtifada roketin ilk paraşütünü, ayarlanan ikinci yükseklikte ise ana paraşütü açarak kurtarma işlemlerini gerçekleştiriyor. Yarışma 11-13 Eylül tarihleri arasında Roketsan’ın Tuz Gölü bölgesinde bulunan Hisar atış alanında gerçekleştirilecek. İki gün burada bulunacak olan takımlar ilk gün roketlerini jürilerin önünde montajlayacak. Sonraki gün ise atış izinlerini alan takımlar atışlarını gerçekleştirecekler. “Ülkemiz ve üniversitemiz açısından çok önemli” Projenin Akademik Danışmanı Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Raif Bayır Türkiye Teknoloji Takımı tarafından 18-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Grand Airport’da düzenlenecek olan bir yarışma için hazırlanan projenin 100 takım arasından ilk 17’ye kalma başarısını gösterdiğini belirterek, “Bu projenin amacı bin 500 metre mesafeye, yüksekliğe 4 kilogramlık faydalı yükü çıkarma görevini irtifa edecek. O yüksekliğe çıktıktan sonra paraşütlerini aşarak hem faydalı yükünü hem de kendini hiçbir zarar vermeden yere indirilmesi için gerekli devreleri ve mekanik sistemleri arkadaşlarımız bu bölümümüz bünyesinde gerçekleştirdiler. Bu projenin ülkemiz ve üniversitemiz açısından çok önemli bir yanı var. Projemize Cumhurbaşkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli Savunma Müsteşarlığımız desteklemekte. Öğrencilerimizi savunma sanayiye yönelik projeler geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Üniversitemizde böyle bir başarıyı elde ettiği için öğrencilerime teşekkür ediyorum. Bu projenin yaklaşık 10 aylık bir başlangıcı var ama tamamlanması 5 aydır devam ediyor” dedi.

Roketçiliğe yönelmesinin nedeninin uzaya olan merakından geldiğini söyleyen takım kaptanı Mekatronik Mühendisliği 3.Sınıf öğrencisi Abdullah Özdurmaz “Çocukluğumdan beri astronot olma merakım vardı, halen de hedeflerimden birisi. Bu alana daha çok uzay sektöründe ülkemizde baya bir açık var. Hem bu açığı kapatabiliriz diye düşünerekten gittim hem de kişisel bir heves olarak başladı.

Bana göre bu tarz şeylerin başarılı olabilmesi için kişisel bir amaç olması lazım. Bizim için deneyimleri ilk defa somut olan bir roket yaptık. Roketin belki yüzde 95’i sadece tasarımdan ve testlerden oluştu. Bunlar yarışma öncesi raporlar oldu. Gerekli teknik kontroller raporlarda detay verdik. Bunlar incelendi, uğraştırdılar fakat netice olarak güzel bir ürün çıkarmayı başardık ortaya” diye konuştu.

“Tek atış hakkımız var” Özdurmaz, yaptıkları roketi jürilerin gözü önünde bütün yapısalları tek tek montajlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi: “Kendileri inceleyecekler. Uygun buldukları takdirde bize uçuş iznini verdikleri zaman bir sonraki gün de roketimizi rampaya koyup fırlatacağız. Biz yaptığımız yazılımsal çalışmalarda mekanik testlerde sistemimizi kurtarıyoruz. Tek hakkımız var orada. Bu motorları şahsen biz temin edemiyoruz, lisanslı ürünler olduğu için. Roketsan sağ olsun hiçbir ücret almadan karşıladılar hepsini. Tek atış hakkımız olacak o yüzden test ve tasarım süreci baya uzun sürüyor. İnşallah başarılı olacağız.” Yarışmanın kesin sonuçları 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Büyük Hava Alanında (IGA) gerçekleştirilecek olan Teknofest İstanbul etkinliğinde açıklanacak.

