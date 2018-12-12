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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlığa karşı parmak iziyle çalışan motosiklet - SAKARYA

Hırsızlığa karşı parmak iziyle çalışan motosiklet - SAKARYA

- Ferdi Yıldız'ın parmak iziyle çalışan motosikletiyle gezinti yapması - Yıldız'ın motosikletine taktığı parçaları tanıtması - Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Kılıç ve Ferdi Yıldız'ın röportajıHırsızlığa karşı parmak iziyle çalışan motosiklet - Sakarya 'da hırsızlık olaylarına karşı tedbir almak isteyen genç, motosikletini anahtar olmadan parmak iziyle çalıştırmayı başardı - Ferdi Yıldız: - "Motosiklet parmak izi vermediği takdirde asla çalışmıyor ve çalınmıyor. Ancak motosikleti bir araca koyup götürürler, bunun haricinde çalışmaz"SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Hendek ilçesinde yaşaşan genç, hırsızlık olaylarına karşı önlem almak amacıyla motosikletini parmak iziyle çalışır hale getirdi.Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan Ferdi Yıldız, hırsızlara karşı tedbir almak için motosiklet üzerinde proje geliştirmeye karar verdi.Araştırmalar sonucunda temin ettiği parçaları birleştirerek ortaya çıkardığı cihazı, motosikletine monte eden Yıldız, aracını anahtarsız parmak iziyle çalıştırmayı başardı.Bazı parçaları sensörler vasıtasıyla otomatik hale getiren Yıldız, yol bilgisayarı, anlık yakıt tüketimi ve hava değerleri gösteren aygıtları da motosikletine yerleştirdi. - "Anahtara gerek kalmadan her yere gidebiliyorum"Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletinde yaptığı değişiklikle anahtara gerek kalmadan her yere gidebildiğini söyledi.

Parmağını dokununca motosikletin sistem sayesinde çalıştığını anlatan Yıldız, "Benzin alırken depo kapağımız da kilitli oluyordu. Artık parmak iziyle çalışıyor. Motosiklette bazı değişiklikler yaparak bazı parçalarını sensörler vasıtasıyla otomatik hale getirdim. Motorda gaz teli vardı ve zaman zaman sorun yaşatması nedeniyle onu da elektronik hale getirdik. Motosiklete yol bilgisayarı, anlık yakıt tüketimi ve hava ısı değerlerini gösteren aygıt da yerleştirdim." diye konuştu.
Ferdi Yıldız, düz vitesi yarı otomatik hale getirdiklerini belirterek, "Motosiklet parmak izi vermediği takdirde asla çalışmıyor ve çalınmıyor. Ancak motosikleti bir araca koyup götürürler, bunun haricinde çalışmaz." dedi.
- "Derste öğrendiklerini gerçek hayatta uyguladı"Okulda çok sayıda proje uyguladıklarını anlatan Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Kılıç da projelerin gerçek hayatta uygulanabilir seviyede olmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.
Öğrenci ve öğretmenleri bu konuda yönlendirdiklerini belirten Kılıç, "Ferdi öğrencimiz de derslerde öğrendiğini robotlara uyguluyordu, daha sonra gerçek hayatta kendi motosikletine uyguladı. Kendi parmak iziyle çalışabilen motosiklet tasarlamış oldu. Bu projelerle eğitim ve öğretimde yenilikçi projeler ödülleri yarışmalarına katıldık ve Doğu Marmara'da birinci olduk, daha sonra Türkiye sıralamasında da ilk 4 içerisinde yer aldık." ifadelerini kullandı.

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