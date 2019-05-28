Hatay'da Bilim Seferberliği

- Robot arabaların kısa yarışı - Teknolojik ürünlerin tanıtılması - Öğrencilerle sohbet - Hatay 'da Young Guru Academy tarafından hayata geçirilen ''Bilim Seferberliği'' başladıHATAY (AA) - Hatay 'da Young Guru Academy tarafından hayata geçirilen ''Bilim Seferberliği'' başladı. Antakya’da Erol Bilecik Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bilim seferberliği ile ilgili sunum yapıldı.Burada bir konuşma yapan Hatay valisi Rahmi Doğan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin nesillerinin ve çocuklarının iyi yetişmesi gerektiğini söyledi.
Bilimin geleneksel olduğunu dile getiren Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı olarak son 15 yılda bilime, tarihin en büyük yatırımlarının yapıldığını belirtti. Hatay ’da devam eden okul proje sayısının 130 olduğunu ifade eden Doğan, ''Tabi burada Suriye’den gelen misafirlerimizden kaynaklanan sorunu da bertaraf edebilme anlamında, 130 okula tamamladığımız takdirde çocuklarımız daha güzel, daha iyi ortamlarda eğitim imkanına kavuşmuş olacaklar.''dedi. Başlatılan bilim seferberliğinin gelişen ve değişen teknoloji adına, eğitim adına önemli olduğunu kaydeden Doğan, Bilim seferberliğiyle yetenekli çocukların geleceği hazırlayabilecek teknolojilere imza atacağını bu anlamda, emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de, Hatay ’ın zor bir coğrafyada yaşadığını, kentin bilim ve eğitime son derecede ihtiyacı olduğunu ve bu projeyle gençlerin bilimle tanışacağını aktardı.Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.Programa, TÜSİAD eski Başkanı Erol Bilecik ile çok sayıda davetli katıldı. - Reyhanlı'da robot arabalar yarıştıAntakya'daki programın arından heyet Reyhanlı ilçesindeki TOKİ İstiklal Ortaokulu'na geldi.Davetlilere, daha önce bilim seti alan öğrenciler tarafından hazırlanan robot arabalar yarışı sunuldu.Ayrıca, öğrenciler görme engelliler için gören göz şapkası, futbol müsabakalarında kullanılmak üzere gol çizgisi sistemi ve çok sayıda projeyi ziyaretçilerin beğenisine sundu.Okul içerisinde oluşturulan robotik kodlama atölyesini ziyaret eden TÜSİAD eski Başkanı Erol Bilecik, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Hikmet Çinçin, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan, Hatay Bilim Seferberliği projesi kapsamında, Hatay ’daki 15 okula 150 adet bilim seti dağıtılacağı belirtildi.
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