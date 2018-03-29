GSM operatörleri iletişimin ötesinde hizmet sunuyor - BURSA İzle
- Operatör satandından detaylar - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in konuşmasıGSM operatörleri sadece konuşturmuyor - Gelişen teknolojiyle birlikte dijital çözümler üreten ve projeler geliştiren GSM operatörleri, konuşma, internet ve mesajlaşmanın ötesinde akıllı aydınlatma, park, durak, çöp toplama, atık ve araç takibi, operasyonel verimlilik gibi hizmetler sunuyor - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin: - "Şu anda en çok istenen şey ulaşımla ilgili sorunların giderilmesi. Atık yönetiminin daha verimli şekilde sağlanması ve akıllı sinyalizasyon çözümleri vatandaşların isteklerine cevap verecek çözümler olarak sunuyoruz. Akıllı duraklar için de çalışmalarımız var" - "Türkiye'de geliştirilen birkaç uygulama var. Örneğin akıllı durak, akıllı çöp toplama sistemi gibi. Bunları da dünyada örnek göstermeye devam edeceğiz"BURSA (AA) - CEM ŞAN - Konuşma, internet ve mesajlaşmanın ötesinde akıllı aydınlatma, park, durak, çöp toplama, atık ve araç takibi, operasyonel verimlilik gibi hizmetler sunan GSM operatörleri, Türkiye'nin dijital endeksini yukarılara taşımaya çalışıyor.Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerin dijitalleşmede yarınlarına hazırlanmaları için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Türkiye'de şirketlerin ve özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme konusunda yatırım yapmak istediğini vurgulayan Şahin, "KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini nasıl yapacakları konusunda onlara yol gösteriyoruz, yol haritaları oluşturuyoruz. Uçtan uca hizmetlerle tek çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Sabit telefon hizmetleri, mobil hizmetler ve nesnelerin internetiyle aslında işlerini dijitalleştirecekleri platformlar oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu. - KOBİ'lerin gündemi araç takibiŞahin, dijitalleşmenin can damarını KOBİ'lerin oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Türkiye'nin büyümesine en büyük katkı sağlayan işletmeler KOBİ'ler. Bu işletmeler bize problemlerini anlatıyor ve biz de o problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz. Genel problemlere veya isteklere bakıldığında araç takibi gündemde olan konu. Operasyonel verimliliklerini artırmak için bulut santral gibi çözümlerle telefon trafiğini takip etmek önemli bir konu. Uçtan uca nesnelerin internetini işimize nasıl entegre edebiliriz diye soruyorlar. Dolayısıyla bunların hepsini hizmet olarak sunuyoruz."Vodafone olarak 53 bin işletmenin dijital skorunu ölçtüklerini anlatan Şahin, bu skora göre Türkiye'nin 43 olan dijital endeksinin 53'e çıktığını ifade etti. Türkiye'nin dijitalleşme endeksini 75 seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Şahin, yatırımlarını bu doğrultuda yaptıklarını söyledi.
- Akıllı şehirlerAkıllı şehir veya belediyecilik uygulamaları konusunda sözü vatandaşa bıraktıklarını anlatan Şahin, "Ne gibi teknolojilerle şehirlerin akıllanmasına ihtiyaçları var onlardan dinliyoruz. Bu çerçevede geliştirdiğimiz akıllı atık yönetimi, akıllı park, akıllı aydınlatma gibi birçok çözümümüz mevcut. Böylece insanların refaha ulaşabilecekleri şehirler hayal ediyoruz ve bununla ilgili birçok belediyelerle çalışmalarımız mevcut." ifadelerini kullandı.Şahin, Türkiye'de akıllı atık projesini birkaç belediye ile hayata geçirdiklerini, Yalova Belediyesi ile akıllı park projesi yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:" Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız birçok proje var. Otobüslerde araç içi ve toplu wi - fi hizmetleri veriyoruz. Atık izleme projesini test ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile akıllı park projesi ve uzaktan park yeri rezerve etme projesini test ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok noktasında çok farklı projelerle insanların hayatlarını dönüştürmek ve dijitalleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor."Vatandaşların en çok ulaşımla ilgili taleplerde bulunduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:"Şu anda en çok istenen şey ulaşımla ilgili sorunların giderilmesi. Akıllı sinyalizasyon çözümleri vatandaşların isteklerine cevap verecek çözümler olarak sunuyoruz. Akıllı duraklar için de çalışmalarımız var. Şu anda test aşamasında olan birkaç projemiz var ama akıllı duraklar da ulaşım için çok önemli ve kritik bir proje olacak. Vodafone Türkiye olarak Türkiye'de yarattığımız bu projeleri dünyaya örnek göstermek ve bunların dünyada çoğalmasını hedefliyoruz. Vodafone tecrübesiyle dünyadan öğrendiğimiz şeyleri biraz yerelleştiriyor, aynı zamanda yereldeki uygulamalarımızı da dünyaya sunuyoruz. Sadece Türkiye'de geliştirilen birkaç uygulama var. Örneğin akıllı durak, akıllı çöp toplama sistemi gibi. Bunları da dünyada örnek göstermeye devam edeceğiz."