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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan: 'TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz' - İSTANBUL Haberi

Erdoğan: 'TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz' - İSTANBUL Haberi

Erdoğan: "TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törende konuştu.
Erdoğan: "TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz."

Doğalgaz Boru Hattı Doğalgaz Boru Hattı 

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