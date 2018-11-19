Erdoğan: 'TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törende konuştu. Erdoğan: "TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz."