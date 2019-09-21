Erdoğan, TEKNOFEST'te Bayraktar Akıncı SİHA'yı inceledi - İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayraktar Akıncı SİHA'nın burun kısmına imza atması - Fotoğraf çekilmesi - Vatandaşlarla selamlaşması ve çocuklara hediye vermesi - SOLOTÜRK gösterisiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul 'da sergilenen Bayraktar Akıncı SİHA'yı inceledi ve SİHA'nın burun kısmına imza attı. Ardından vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan çocuklara hediye verdi.
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