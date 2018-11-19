Erdoğan: 'Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor' - İSTANBUL
Erdoğan: "Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törende konuştu. Erdoğan: "Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor."