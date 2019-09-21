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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erdoğan: 'Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var' - İSTANBUL

Erdoğan: 'Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var' - İSTANBUL

Erdoğan: "Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul 'da konuştu.

İletişim Saldırı 

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