Erdoğan: 'Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törende konuştu. Erdoğan: "Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır."