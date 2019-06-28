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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
En iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar - GAZİANTEP

En iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar - GAZİANTEP

- GETHAM'dan detaylar - GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu'nun konuşması - Sunumdan detay - Öğrencilerin araç üzerinde çalışmaları - Öğrencilerin 3 gün boyunca kamp yapacağı alandan detaylar - Öğrencilerden Mehmet Karşıyaka'nın konuşmasıEn iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar - Gaziantep 'te yenilikçi fikirlerin yeni nesil otomobilleri tasarlamak için kullanılacağı "AutoMechaton" etkinliği başladıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) öncülüğünde TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen, yenilikçi fikirlerin yeni nesil otomobilleri tasarlamak için kullanılacağı "AutoMechaton" etkinliği başladı.
GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GETHAM'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocukluklarında "Kara Şimşek", "Uzay Yolu" gibi filmleri izleyerek hayaller kurduklarını, bugünün gençlerinin de bu hayalleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da şehrin genç nüfusuna dikkati çekerek, onları yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Gençlerin tecrübe kazanması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sarıca, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmeye gayret ettiklerinin altını çizdi.Sarıca, "AutoMechaton" etkinliğinin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, etkinlikte tatlı bir rekabet yaşanacağını belirtti.
Etkinlik kapsamında bir araya gelen çoğu üniversite öğrencisi gençler, 3 günde hayallerindeki otomobilleri tasarlayarak prototipini yapmaya çalışacaklar. Yapılacak değerlendirmede birinci olacak gruba 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Yarış Genç Nüfus Dell Sivil Toplum Üniversite Öğrencisi 

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