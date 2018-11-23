Dünyanın en gelişmiş üç boyutlu yazıcısı Manisa Teknokent'te Haberi

-TEKNOKENTTEN DETAY GÖRÜNTÜLER

-ÜÇ BOYUTLU YAZICININ ÇALIŞMASI DETAY

-PROF. DR. HÜSEYİN AKTAŞ AÇIKLAMA

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-TANITIM DETAY



( MANİSA ) - Türkiye’de ilk defa kurulumu yapılan ve dünyanın en gelişmiş üç boyutlu yazıcısı olan HP Jet Fusion 4210MJET teknolojisi ile muadillerinden 10 kat daha hızlı üretim yapabiliyor MANİSA



- Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle Temmuz 2018 itibariyle başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’ye ait 'Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (MCBÜ-AKÜM) Güdümlü Projesi' kapsamında, ilk 6 ay için planlanan teknolojik yatırımlar tamamlandı. Teknoloji yatırımlarından biri olan, Türkiye’de ilk defa kurulumu yapılan ve dünyanın en gelişmiş üç boyutlu yazıcısı olan HP Jet Fusion 4210MJET teknolojisi ile muadillerinden 10 kat daha hızlı üretim yapabiliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’ye ait 'Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (MCBÜ-AKÜM) Güdümlü Projesi' kapsamında yer alan en önemli kalemlerinden olan HP Jet Fusion 4210 Üç Boyutlu Yazıcı başta olmak üzere Faro Faroarm Quantum S Lazer Tarayıcı, Silikon Kalıplama Makinesi ve Fırını, Kumlama Cihazı, Boyahane ve fırını ve Zortrax M200, Zortrax M300 ve Stratasys Objet30 Pro üç boyutlu yazıcılar Merkez bünyesine katıldı ve devreye verildi.

Ayrıca lisansı alınan Ansys Ansys Mechanical Enterprise ve Ansys CFD Enterprise yazılımları ile kurulan merkezin teknolojik altyapısı güçlendirildi. Özellikle Türkiye’de ilk defa kurulumu yapılan ve dünyanın en gelişmiş üç boyutlu yazıcısı olan HP Jet Fusion 4210, kullandığı MJET teknolojisi ile muadillerinden 10 kat daha hızlı üretim yapabiliyor. Ayrıca yüksek ölçüsel hassasiyeti ve yüksek geri dönüşüm oranıyla uygun parça başı maliyet sunuyor. Bu özelliğiyle bir prototipleme sistemi olmanın ötesinde, üretim sistemine dönüşümü temsil ediyor. Otomotiv, beyaz eşya, havacılık gibi birçok endüstri için parça üretimi yapabilecek olan yazıcı, özellikle medikal sektöründe müşteriye özel protez ve benzeri parçaların üretimi için de ideal bir ürün olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan lazer tarayıcı ve optik tarayıcı ile tersine mühendislik, kıyaslama ve kalite kontrol hizmetlerinin verilebilmesi ile ilgili kapasiteler de oluşturuldu. Silikon kalıplama makinesi, diğer üç boyutlu yazıcılar, merkezde önceden mevcut olan CNC’ler ile birlikte komple bir prototipleme tesisi özelliği de kazanılmış oldu. Sistemin önemli bir kısmı tamamlanmak üzere Manisa Tenokent'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, "Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi Celal Bayar Üniversitesi 2015 yılından itibaren üniversite sanayi işbirliğinin yeni bir modeline geçmiştir. Bu çerçevede teknoloji geliştirme bölgemizdeki faaliyetlerin ötesinde bölgemiz açısından önemli iki tane güdümlü projeyi başlatmıştık. Bu projelerimizden ilki olan akıllı ürün ve üretim sistemleri araştırma ve uygulama merkezi diye teknoloji geliştirme bölgesi içinde yer alacak sistemin önemli bir kısmı yaklaşık yüzde 70’lik bir kısmını bugün itibariyle montajını bitirmek üzereyiz. Bu sistemimizin esas özelliği özellikle Manisa’da hatta bölgemiz açısından küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil, işletmelerin yeni ürün yelpazelerini geliştirmesi anlamında ürünün tasarımından prototiplemesine kadar bütüncül bir hizmet oluşturma imkanımız bu sistemle birlikte doğmuş olacak. Bu sistem çerçevesinde en önemli bileşenlerden birisi olan prototipleme ayağını tamamlamış bulunuyoruz. Yine bu projenin önemli bir tarafı aslında gelecekteki üretim sistemlerinin dinamiğini oluşturacak olan endüstri 4, sanayi 4 hatta belki milli sanayi hamlesi diye Türkiye ile özleştirebileceğimiz bir yapının Manisa’da ivme kazanmasını da sağlayacağız. Bu bağlamda burası elde edeceğimiz modül olarak bir mini endüstri 4 esaslarına göre çalışan bir mini fabrika da edinmeyi bu proje çerçevesinde planlamıştık. Bununla birlikte sistemi bütüncül olarak değerlendirdiğimizde endüstri 4 konusunda Manisa’daki sanayi dönüşümüne de destek sağlayacak bir yapıya sahip olmuş olacak" dedi.



