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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dersler öğrencilerin avcunun içinde - BOLU

Dersler öğrencilerin avcunun içinde - BOLU

- Doktor Öğretim Üyesi Şafak Kayıkçı'nın açıklaması, - Bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi İlkay Güldalı'nın açıklaması,Dersler öğrencilerin avcunun içinde - Bolu 'da mühendis adayları, ilkokul öğrencilerinin dersleri artırılmış gerçeklikle cep telefonu ya da tablet üzerinden eğlenerek öğrenmesi amacıyla uygulama geliştirdi - Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Şafak Kayıkçı: - "Öğrenciler, konuları ellerinde gerçek bir cisim tutarak, gerçek hayata biraz daha yakın öğreniyor. Bir oyuncakla oynuyormuş gibi eğlenerek öğrenecekler" - Bilgisayar mühendisliği öğrencisi İlkay Güldalı: - "Artırılmış gerçeklik yardımıyla öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz"BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu 'da mühendis adayları, ilkokul öğrencilerinin dersleri artırılmış gerçeklikle cep telefonu ya da tablet üzerinden eğlenerek öğrenmesi amacıyla uygulama tasarladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAÜBÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri, ilkokul öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak için proje geliştirdi.Matematik, fen ve sosyal bilgiler derslerinin bazı konularını seçen mühendis adayları, bu konuları geliştirdikleri yazılımla cep telefonu ve tablet bilgisayarlara uyarladı.Öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle de kullanılabilen uygulama için artırılmış gerçeklik modu tasarladı.Uygulamayla ilkokul öğrencilerinin dersleri artırılmış gerçeklikle cep telefonu ya da tablet üzerinden eğlenerek öğrenmesi amaçlanıyor. - "Öğrencilerin ders çalışma motivasyonu daha kolay sağlanacak"Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Şafak Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artırılmış gerçeklik yardımıyla öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Artırılmış gerçekliğin, sanal gerçeklikten farklı olduğunu anlatan Kayıkçı, "Öğrenciler ellerinde gerçek bir cisim tutarak, gerçek hayata biraz daha yakın olarak öğreniyor. Bu, ilkokul seviyesindeki öğrenciler için geliştirilmiş bir proje. Coğrafya, matematik ve diğer derslerde öğrencinin seçimine göre eğitim programları var. Öğrenciler, konuları ellerinde gerçek bir cisim tutarak, gerçek hayata biraz daha yakın öğreniyor. Bir oyuncakla oynuyormuş gibi eğlenerek öğrenecekler." diye konuştu.
Kayıkçı, bu proje sayesinde öğrencilerin ders çalışma motivasyonlarını daha kolay sağlayacağını da ifade ederek, şöyle devam etti:"Burada ikinci amacımız, öğrencileri cep telefonu bağımlılığından kurtarmak. Daha çok öğrenmeleri için teknolojileri kullanmak. Ayrıca bu projeyi geliştiren arkadaşlarımız TÜBİTAK’ın (Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı) 1512 için başvuruda bulundular ve ilk aşamayı geçtiler. Belli bir destek kapsamında kendileri bunu bir ürün haline getirecekler. Kendi şirketlerini kuracaklar. Şuanda ilgilenen müşterileri de var. Oldukça sevilen bir proje. Öğrencilerimiz TÜBİTAK desteği ile ürünün seri üretimini ve pazarlamasını yapacak." - "Amacımız eğitim materyallerini tek bir uygulama üzerinden öğrencilere sunmak"Bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi İlkay Güldalı da uygulamayı okul bitirme projesi kapsamında geliştirdiklerini dile getirerek, "Günümüzde birçok eğitim materyali büyük hacimli ve pahalı. Bunların sınıfta her öğrenciye verilmesi mümkün değil maliyetleri nedeniyle. Amacımız; eğitim materyallerini tek bir uygulama üzerinden öğrencilere sunmak." ifadelerini kullandı.Güldalı, uygulama yardımıyla küp üzerinden öğrencilerin etkileşimde olabileceği bir eğitim materyali sunduklarını aktararak, "Örneğin öğrenciler fen bilgisi dersinde gezegenin yapısını incelemek isteyecek. Bu noktada geleneksel eğitim materyalleri kitap üzerinde ya da akıllı tahtada sınırlı. Öğrenci bu iki boyutlu noktada algılamakta zorluk çekebiliyor. Uygulamamız üzerinden öğrenci tablet ya da telefonunun kamerasına küp materyalini tuttuğu zaman ilgili eğitim konularına çok daha rahat ulaşabiliyor. Gezegeni kendi avucunun içerisinde tutabiliyor." diye konuştu.

Bitirme Projesi Sosyal Bilgiler Ders Çalış Akıllı Tahta Tablet Bilgisayar 

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