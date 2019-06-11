Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu:“Bizim de bir enformasyon ağımız olmalı” Haberi

--Protokolden görüntüler

--Tahir Büyükakın'ın konuşması

--Topçu'nun konuşması

--Hediye takdimi



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de düzenlenen bir sempozyumda medyanın toplumlardaki önemi hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Elin adamının kontrolü altındaki Whatsapp’ına girmek yerine bizim de mesela ‘Tanrı dağı’, ‘Hira Dağı’ adıyla bir enformasyon ağımız olmalı” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yerli Düşünce Derneği, Körfez Belediyesi ve Körfez Fen Lisesi’nin birlikte organize ettiği “Sosyal Medya Araçlarının Medeniyet ve Değerlerimiz Üzerindeki Etkisi” konulu 1. Gençlik Sempozyumu’na katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu da konuşmacı olarak katıldı.

“Beni en çok sevindiren şey gençlerimizin bizzat bu durumla uğraşmasıdır” Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Dünyanın hakim devletleri ellerine geçirmiş oldukları güçlerle, dünyanın dört bir yanındaki enerji kaynaklarını ele geçirmek için insanların kan ve gözyaşlarını da dökebilirler. Bizim kadim medeniyetimiz bu dünyaya çok enteresan güzellikler sunmuştur. Bizim 300 yıldan fazla bir süre hükmettiğimiz Ortadoğu’da Osmanlı’nın hakimiyeti varken, o bölgede hiçbir zaman kan dökülmedi. Çünkü bizim medeniyetimiz bambaşka bir yaklaşım ortaya koymuştur. Değerler de teknoloji bambaşka bir şekilde etkileyebiliyormuş. O teknoloji de gücü farklı bir noktaya götürebiliyor. Aslında mesele çok boyutlu. Sosyal medyayı kullanırken siz sosyalleşemeyen bir insan olarak çığlık mı atıyorsunuz? İşin bir de birey olarak bir tarafı var. Ailesinde kendisine yer bulamayan ama fark edilmek isteyen insanlar var. Fark edilmek için çok farklı oyunlara falan başvurabiliyorlar. Bunu intihara kadar götüren vakalar da var. Bir bağımlılık var. Madde bağımlılığının ötesine geçmiş olan bir şeyden bahsetmek mümkün. Burada çok boyutlu bir tartışma yapacaksınız. Beni en çok sevindiren şey gençlerimizin bizzat bu durumla uğraşmasıdır” dedi.

“Bizim de bir enformasyon ağımız olmalı” Daha sonra sözü devralan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, medyanın önemi hakkında önemli bilgiler aktararak, “İleri demokrasilerde medyanın çok önemli rolü vardır. Tarım toplumundan bilgi toplumuna geçmiş dünyanın ve milletlerin daha ileriye gitmesinde medyanın önemli rolü vardır. Medyanın bu durumda halkı, toplumu doğru bilgilendirmesi lazım. İleri toplumlar bunu becerebilen toplumlar. Teknolojisini farklı ülkelerden alan toplumlarda ise hem teknolojiyi verenlerin eliyle kontrol ediliyor hem de toplumun içerisindeki bazı kişiler tarafından kontrol edilmeye çalışılıyor. O zaman kendi elektriğimizi kendimiz bulmalıyız, kendi yazılımlarımızı kendimiz yapmalıyız. Elin adamının kontrolü altındaki Whatsapp’ına girmek yerine bizim ‘Tanrı dağı’, ‘Hira Dağı’ adıyla bir enformasyon ağımız olmalı” diye konuştu.

“Devlet bu konuda milletle birlikte çalışmalarını yürütüyor” Dünya’da yaşanan olayların medya aracılığıyla yönlendirildiğini belirten Topçu, “Nizam ve merhamet medeniyeti olan bizim medeniyetimiz, bütün değerlerin yaşatılmasına vesile oluyor. Birisinin dünyanın ucundan verdiği kirli bilginin, bize aykırı bir yazılımı bizim gencimizin parmağı ucunda görebiliyoruz. Bizim gencimiz değerleri ile ilgili bir bilgiyi merak ediyor. Google’ye giriyor, sorguluyor. Eğer bizim Diyanetimiz orada değilse, bizim gencimiz yanlış bir şeyi öğrenmiş oluyor. Bunun sonucunda değerlerimizin tahrip edildiğini hep birlikte görüyoruz. Ülkemiz ve insanımızın bize ait olmayan değerleri basın ve sanal medya aracılığı ile aldığını görüyoruz. Suriye’de Türkmen’in, Kürt’ün, Arap’ın çocuğunun başına bombalar bırakan, onları yurtlarından yuvalarından eden bir medeniyetle karşı karşıyayız. Bu noktada ellerindeki sosyal medya ve diğer organlarla bizi mesul gösteriyorlar. El ele beraber buı konuda ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Gençlerimiz bugün burada sanal meydanın zararlarını ve faydalarını öğrenmeye çalışıyor. Devlet bu konuda milletle birlikte çalışmalarını yürütüyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Programın sonunda Vali Yardımcısı Osman Ekşi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerel Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu’ya hediye takdim etti. (MK-

