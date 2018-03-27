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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanının çağrısına kulak verdi arazi tipi araç yaptı

Cumhurbaşkanının çağrısına kulak verdi arazi tipi araç yaptı

Arazi aracının parkta bahçede detay

Evrese Cumhurbaşkanı Arazi Aracı Forma Kışla 

-Aracın yapım aşamasındaki deneme aşaması detay
-Arazi aracı çevresel detay
-Halil Balbay’ın aracını kullanması
-Halil Balbay röportaj
-Aracı gören vatandaşların meraklı bakışları
-Vatandaş kısa açıklama
-Arazi aracı bakım çalışması
-Detaylar

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL-HD) - Kahramanmaraşlı girişimci, sanayideki iş yerinde elinde bulunan malzemelerle ATV aracı yaptı KAHRAMANMARAŞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli araç çağrısına kulak veren Kahramanmaraşlı girişimci, sanayideki iş yerinde elinde bulunan malzemelerle arazi tipi araç yaptı. Küçük Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde 1 ay içinde yapımını tamamlandığı arazi aracını görücüye çıkaran girişimci Halil Balbay, vatandaşlardan tam not aldı. Değişik versiyonlarda projelerinin sürdüğünü kaydeden Balbay, “Bu başlangıç, cumhurbaşkanımızın yerli araba üretilmesi çağrısından kaynaklanıyor. Ben de bunu yapabileceğime inandım. Motor bölümü hariç diğer yürür aksamlarını yaptım. Çokta güzel randıman verdi. Diğer araçlardan çok sağlam arazi için yapıldı, performansı da çok yüksek. Yakıt tüketimi diğer araçlardan yüzde 70 gibi, onlara göre yüzde 30 iktisatlı. Değişik versiyonlarını yapacağım mutlaka” dedi.
İlk defa böylesi bir araç gördüklerini söyleyen vatandaşlar ise bu projenin yerli üreticiye fırsat verilmesi hainde neler başaracaklarının kanıtı olduğunu söyledi.


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