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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST alanını gezdi - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST alanını gezdi - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TEKNOFEST alanını gezmesi - Oktay'ın Solo Türk uçağına binmesi - Oktay'ın Milli Uçan Araba "Cezeri"yi incelemesiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ödül töreninin ardından festival alanını gezdi.Oktay, Solo Türk ve Türk Yıldızları ekipleriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Pilotlarla hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, filo komutanlarından da bilgi aldı.Ayrıca, Solo Türk uçağına binerek basın mensuplarına poz veren Oktay'a uçağın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verildi.
Oktay, ilk kez TEKNOFEST İstanbul 'da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platformun yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın platformunu da ziyaret ederek teknik özellikleri hakkında bilgi edindi. Oktay, Milli Muharip Uçağı Gökbey'i inceleme fırsatı buldu.TÜBİTAK'ın elektrikli araçlarını da inceleyen Oktay, TUSAŞ, ROKETSAN ve TEİ stantlarını gezdi.Fuat Oktay, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Ödül Töreni Hatıra Fotoğrafı Festival Elektrikli Araç Basın Mensupları 

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