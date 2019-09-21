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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul ödül törenine katıldı (3) - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul ödül törenine katıldı (3) - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmalarda birinci olan takımlara ödüllerini takdim etmesiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul 'da düzenlenen yarışmalarda birinci olan takımlara ödüllerini verdi.

Yarış İletişim 

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