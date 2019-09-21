Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul ödül törenine katıldı (1) - İSTANBUL Haberi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmalarda birinci olan takımlara ödüllerini takdim etmesiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul 'da düzenlenen yarışmalarda birinci olan takımlara ödüllerini verdi.
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