Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da - SOLOTÜRK gösterisi - İSTANBUL Haberi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve çocuklara hediye vermesi - SOLOTÜRK gösterisiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul 'da vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan çocuklara hediye verdi.
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