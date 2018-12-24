Cep telefonu kullanıcıları, soğuk havalara dikkat Haberi

-Telefonlardan görüntü

-Telefon teknisyeni Ekrem Kıçır ile röportaj

-Vatandaş Tayfun Esen ile röportaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Cep telefonları kendini korumaya alırken kullanıcılarını korumasız bırakıyor- Telefon kullanıcısı Tayfun Esen;- “Ciddi şekilde mağduriyet oluyor” ESKİŞEHİR - Hayatımızın bir parçası haline gelen cep telefonlarının bataryaları soğuk havalar nedeniyle erken bitebilirken, çalışan ve sürekli dışarıda olanlar içinse bu durum büyük bir sorun haline geliyor. Şiddetli soğuk ve ani ısı değişimleri, kış aylarında telefon bataryalarını olumsuz etkileyebiliyor. Yeni nesil akıllı telefon bataryaları, soğuk hava nedeniyle gün içerisinde ani bir şekilde bitebiliyor. Çalışan veya günün belirli bir bölümünü dışarıda geçirenlerin cep telefonlarında meydana gelen hızlı şarj tüketimi, telefon bakım ve onarımı yapan ustaların başlıca sorunu haline geldi. Ayda yaklaşık 30 kişinin bu tip şikayetlerle cep telefonu teknik sevisine geldiği belirten telefon teknisyeni Ekrem Kıçır, telefon bataryasının kendini koruma amaçlı kapattığını aktardı. Bunun önüne geçmek için en azından vatandaşların evden çıkmadan önce kesinlikle şarjlarını tam doldurması gerektiği gibi tavsiyeler veren Kıçır, “Günümüz teknolojisi içerisinde genelde Android ve IOS işletim sistemli cihazlar hakim. Bugünlerde havalar soğuk. Kış şartları biraz sert geçtiği zaman telefonların yüzde 80 yüzde 90’ı kendisini korumaya alıyor. Çok soğuk hissettiği zaman batarya kendisini koruyor ve cihazı kapatıyor. Bunun için evimizden çıkmadan önce cihazımızın şarjının yüzde 100 olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Cihazı darbeye karşı korumaktan ziyade biraz da dışarıdan gelecek soğuk havaya karşı korumak da önemli. Genelde iç ceplerde tutalım. Yolda yürürken kafamızı önümüze eğip telefonumuzla uğraşmayalım. Bu da hem sağlığımız için hem de telefonun sağlığı için” şeklinde konuştu.

“Telefon kendisini korurken biz nasıl kendimizi koruyacağız?” Telefonların kendilerini korumak için kapanma durumunun bataryanın içeriğiyle ve telefonun kasa yapısıyla da alakalı olduğunu aktaran teknisyen Kıçır, acil bir durum karşısında insanların mağdur olacağını iletti. Ekrem Kıçır, “Bataryanın içinde kömürler var. Onlar çok soğuğu gördüğü zaman etkisini kaybediyor. Cihaza direk akım vermiyor. Öyle olunca da cihaz geçici bir süre kendisini kapatıyor. Onu gidermek için cihazı sıcak bir ortama alacağız. Varsa üzerimizdeki mont ve atkıya saracağız. 5 veya 10 dakika ısıttıktan sonra cihazı tekrar aktif hale getirebiliriz. Telefon kendisini korurken biz nasıl kendimizi koruyacağız? O da tabi işin farklı bir boyutu” ifadelerini kullandı. Telefonunu yeni almasına rağmen soğuk havaların başlamasıyla hızlı pil yüzdesi düşüşleri yaşadığını aktaran akıllı telefon kullanıcısı Tayfun Esen, teknik servisten dahi tatmin edici bir çözüm önerisi alamadığını dile getirdi. Uzun süre dışarıda kaldığı zaman bu sorun yüzünden hayatla bağlantısının adeta kopma derecesine geldiğini ifade ederek dert yanan Esen, “Havalar soğuduğundan beri telefonum şarj tutmuyor. Birden pil yüzde 70’lerden yüzde 50’lere düşüyor. Kapanmalar olmaya başladı.

Kış çetin geçtikçe batarya ömründe bir azalma gözlemledim. Neden olduğu konusunda pek bir fikrim yok. İnternette bir araştırma yaptım. Onda da çok sağlıklı bilgi edinemedim. Teknik servise ulaşmaya çalıştım. Yine de tatmin edici bir cevap alamadım. Ciddi şekilde bir mağduriyet oluyor. Özellikle dışarıda kaldığımız zaman. Zaten günün uzun saatleri çalışma ortamında geçiyor. Cihazı şarj etme fırsatımız olmuyor. Bir de böyle bir sıkıntı olunca haliyle dışarısıyla olan irtibatımız kopuyor. Öyle bir mağduriyete sebep oldu bizde” dedi.



