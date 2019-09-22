Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çelik kanatların gösterisi büyüledi - İSTANBUL

Çelik kanatların gösterisi büyüledi - İSTANBUL

- Gösterilerden görüntülerÇelik kanatların gösterisi büyüledi - SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST İstanbul 'da yaptıkları gösteri uçuşları nefes kesti - Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Atak helikopteri, Hürkuş'un gösteri uçuşlarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendiİSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul ) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar etkinliğin son gününde büyük bir ilgiyle izledi.Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul , son gününde de nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı.SoloTürk ile Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul 'un en çok merak edilen gösterilerinin başında yer aldı.SoloTürk ve Türk Yıldızları'nı büyük bir coşkuyla izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makinalarıyla gösteri anını ölümsüzleştirdi.Etkinlikler kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Atak helikopteri, Hürkuş'un gösteri uçuşlarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Ölümsüz İletişim Teknoloji Efes Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı