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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çadır planetaryumda 'uzayda gezdiler' - KASTAMONU

Çadır planetaryumda 'uzayda gezdiler' - KASTAMONU

Çadır planetaryumda "uzayda gezdiler" - KASTAMONU - Bilim şenliğinin yapıldığı alandan ve öğrencilerden görüntüler - Uzay küresi isimli çadırlardan görüntüler - Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay'ın konuşmasıÇadır planetaryumda "uzayda gezdiler" - Kastamonu 'da düzenlenen bilim şenliğinde, yarım küre şeklindeki çadırda öğrencilere uzayı gözlemleme deneyimi yaşatıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da düzenlenen bilim şenliğinde, öğrenciler "uzay deneyimi" yaşadı. Kastamonu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen Bilim Şenliği kapsamında kurulan ve "uzay küresi" ismi verilen iki çadır, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.Küreye onar kişilik gruplar halinde giren öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarılıyor. Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin küre içinde güneş sistemi ve uzayla ilgili deneyim edindiğini söyledi.

Şenlik kapsamında çok sayıda atölyenin çocuklara hizmet verdiğini belirten Doğanay, "Şenliğimize çağırdığımız atölyelerden biri de 'planetaryum' ismi verilen uzay çadırı. Çadıra giren öğrenciler gökyüzü, güneş sistemi ve astronomiyle ilgili üç boyutlu belgeseller izliyor. Çocuklar burada adeta, yaşayarak uzayı inceleme şansı yakalıyor." diye konuştu.
Bilimi eğlenceli hale getirmek istediklerini anlatan Doğanay, "Çocuklar bu çadırın içinde sanki uzayda uçuyormuş gibi bir hisse kapılıyorlar. Eğlenerek uzayı inceleme şansı yakalıyorlar." dedi.
Ortaokul öğrencisi Zeynep Uzun ise çok güzel bir deneyim yaşadıklarını dile getirerek, "Çadırda uzay hakkında bilgi sahibi olduk. Çok güzel bir ortamdı. Bir astronot gibi sanki uzayda yürüyormuş gibi hissettim. Hem eğlenceli hem de öğreticiydi." ifadelerini kullandı.

Güneş Sistemi Astronomi Gökyüzü Öğrenciler Bilim Şenliği 

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