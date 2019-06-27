Burs alma ve vermede sanal hizmet dönemi başlıyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Öğrencilerin zorladığı konulardan biri olan burs bulmak, artık sanal ortama taşındı. Geliştirilen platform ile birlikte öğrenciler ihtiyaçları olan bursa, burs verenler de öğrencilere sanal ortamda ulaşabilecek. Teknolojiyi kullanarak burs arayan ile burs verenler için kapsamlı ve güvenli bir açılım sunan bursverenler.org platformu, İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen bir toplantıda Türkiye’nin önde gelen sivil topluk kuruluşu yetkililerine tanıtıldı. Bu platformda tek bir noktadan burs arayan on binlerce gence ulaşabilen burs verenler, aradıkları kriterlere göre seçim yapıp kendi listelerini oluşturabiliyor. Burs başvurusu yapan gençlerin doldurdukları ve kişisel veri güvenliği garanti altına alınan formlar, bireysel etkilerden bağımsız olarak tamamen objektif bir şekilde sistemin kendi algoritması içinde puanlanıyor. Buna göre bursa en çok ihtiyaç duyan genci hızlıca tespit etmek mümkün hale geliyor. Ayrıca platformun kendi adına burs açma özelliği de bulunuyor. “Bu program çocukları daha net ve daha objektif olarak seçmemizi sağlıyor” Platformun geliştirilmesinde rol alan Haluk Kula, “Burs alma ve verme konusun da son zamanlarda talep çok fazla artmış olduğu için, bir çözüm üretmeye çalıştık bu çözümde ise web sitemizi kurduk. Bu aslında bir platform bu platformun arkasında iki ya da üç tane ayrı program çalışıyor. Bu program çocukları daha net ve daha objektif olarak seçmemizi sağlıyor. Çocuklarımızın 120 kritere göre değerlendirilme şansı var. Diğer vakıflarında bu sistemi kullanması için, sistemi onlara da açtık. Diğer vakıflar bu sistemi kurarak kendi çocuklarını seçebilirler, kendi kriterlerini değerlendirebilirler. Ayrıca bu sistem üzerinden banka entegresi ile kendi bağış kanalları dışında ekstradan kendi vakıflarına bağış alabilirler” şeklinde konuştu.

“Bazı kriterimiz var” Konuşmasına devam eden Kula, bunun şirketler açısından da ticari olmayan önemli bir tarafı bulunduğunu kaydederek, “Bir kişinin şehidi olabilir, şehidin ismi yaşatmak isteyebilir, ailesinin ismini yaşatmak isteyebilir, kendi adına burs açabilir gibi sistemin özellikleri var. Burada kriterimiz var. 10 çocuktan az çocuklara burs verenlere çocukların datalarını korumak açısından bu imkanı tanımıyoruz. Bu sisteme ihtiyaç duymamızın sebebi çocukları daha objektif kriterlere göre değerlendirebilmek çünkü birçok bilgi var. Baktığımız zaman bir çocuğun TC. numarasını bilmek veya ismini bilmek bir kriter değildir. Ama o çocuğun başarı durumunu bilmek, o çocuğunu aile yapısını bilmek, o çocuğun ekonomik yapısını ve gelecekten beklentilerini bilmek gerekir. Kriter bilgisi bunu değerlendirmek için değerli bir bilgi haline geliyor. Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğinizde bunları objektif değerlendirmek için böyle bir sisteme ihtiyaç duyduk. Bu sistemi başlatırken de şöyle bir şey ile karşılaştık. Önce 11 tane Kariyer Yöneticisi 3 tane Psikolog 1 tane de Pedagog’u bir araya getirdik ve haftalarca üzerinde tartıştık neticede kariyer yöneticileri dediler ki neyi seçmek istedikleriniz bir exel kolonun sol kısmına yazın biz size bunu nasıl seçeceğinizi bir algoritma olarak anlattılar. Bu sistem tamamen algoritma üzerine kurulmuş bir sistemdir” ifadelerini kullandı.

