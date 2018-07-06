Bu baston engellilerin gözü oluyor İzle

-Tayfun Taşçı ile röportaj



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Görüyor, ölçüyor, konuşuyor, komut veriyor- Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak proje- Emekli Mühendis Tayfun Taşçı;- “Mesafeyi 1.5 metreden başlatıp 10 santimetreye kadar ölçüyor” ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de yaşayan emekli mühendis Tayfun Taşçı tarafından tasarlanan baston ile görme engellilerin gün içinde yaşadıkları problemler en aza indirilecek. Görme engelli vatandaşlar, özellikle yalnız başına dışarıda gezerken büyük sorunlar yaşıyor. Cadde, sokak ve kaldırımlardaki gelişigüzel konulan araçlar ve diğer cisimler, engelliler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Öğrencileriyle birlikte engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, gitmek istedikleri yere kolayca ve güvenli bir şekilde ulaştırmanın yanı sıra kaldırım, merdiven gibi engellerin olumsuz etkisini en aza indirmek isteyen emekli mühendis Taşçı, 'gören baston' geliştirdi. Projede bastona eklenen mesafe sensörü ve sesli komut özelliği ile görme engellilerin gün içinde yaşadığı engellere takılma ve çarpma gibi birçok sorunun önüne geçilebilecek. Taşçı’nın eğitim verdiği çeşitli yaşlardaki birçok çocukla beraber geliştirilen baston, gençlerin de katıldığı bir yarışmaya girmeye hazırlanıyor. “Mesafeyi 1.5 metreden başlatıp 10 santimetreye kadar ölçüyor” Bu projeye başlamalarındaki sebebin bir ihtiyaç olduğu söyleyen Tayfun Taşçı, bastonda bulunan sensörün devamlı yere paralel kalacak şekilde tasarlandığını söyledi.



Taşçı, “Görme engelliler projesi biliyorsunuz sosyal sorumluk anlamında bir proje. Bir projeye katılmak üzere geliştirildi. Projemizin özelliği ultrasonik sensörün yani sensörümüz ışınsal - doğrusal olarak gider. Yukarı falan kalktığı zaman doğru mesafeyi ölçmez bunu engellemek için onda hareketli bir kafa sistemi kullandık. Devamlı yere paralel kalacak şekilde hareket ediyor. Aynı zamanda sesli konuşuyor. Mesafeyi 1.5 metreden başlatıp, 10 santimetreye kadar ölçebiliyor. En son noktaya geldiği zaman durmasını söylüyor. Böyle bir ihtiyaç gördük. Çünkü görme engelli arkadaşlar vardı. Tabi bu geliştirilmeye çok yatkın bir proje. Bu anlamda görme engelliler ile konuştuğumuz zaman ‘Bizim kafalarımız çok yara alır. Baş mesafesinde ölçecek bir sistem yapar mısın?’ dediler. Bu sistemi daha da geliştirip ilerleyen zamanlarda baş mesafesinde ölçen bir sistem olarak kurgulayacağız” ifadelerini kullandı. “Buna benzer bir proje görmedik” Katılacakları yarışma hakkında konuşan Taşçı, “Katılacağımız yarışmadan tabii ki birincilik beklentimiz var. O amaçla geliştirildi. Çünkü araştırmalarımız sonucunda dünya üzerinde buna benzer bir proje görmedik. Tabi ki görme engelliler için baston var ama bu şekilde konuşan ve devamlı yere paralel şekilde kalacak bir baston görmedik. O anlamda bu bastonu gerçekleştirdik. Tabi ki hedefimiz birincilik” dedi.

Son olarak gençlerin bu tarz projelere katılması gerektiğini söyleyen emekli mühendis Tayfun Taşçı, bu yönde çabaların gelecek adına daha yararlı olacağını söyledi.





