Bilgisayar başında çalışanlar için uyarı sistemi geliştirdiler - KARABÜK
- Projeden detaylar - Öğrenci Ali Küçükkeleş'in açıklaması - Öğrenci Mert Burak Yalçın açıklaması - Öğretmen Ahmet Akyol açıklamasıBilgisayar başında çalışanlar için uyarı sistemi geliştirdiler - Karabük 'te iki ortaokul öğrencisi, bilgisayar başında uzun süre çalışan öğretmenlerinden yola çıkarak "Dik Dur Rahat Et" adını verdikleri sistem geliştirdi - Bilgisayar başında 45 dakika kalan kişiye yazılı ve sesli dinlenme uyarısı yapan, devam edilirse bilgisayarın kapanmasını sağlayan sistem, kullanıcı ile ekran arasındaki mesafe ile yüksekliği de ayarlamaya yardımcı oluyorKARABÜK (AA) - Karabük 'te iki ortaokul öğrencisi, dersler sırasında bilgisayar başında uzun süre duran öğretmenlerinden yola çıkarak "Dik Dur Rahat Et" adını verdikleri uyarı sistemi geliştirdi.TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu öğrencileri Ali Küçükkeleş ve Mert Burak Yalçın, bilişim teknoloji öğretmenleri Ahmet Akyol'un, mesleği gereği bilgisayar başında uzun süreli oturmaya bağlı bel ve boyun ağrıları nedeniyle bir sistem geliştirmeye karar verdi.Mesafe sensörleri, kodlanabilir elektronik kartlar, hoparlör ve bataryaları kullanarak uyarı sistemi tasarlayan öğrenciler, kendi yaptıkları kodlamayla cihazı işlevsel hale getirdi.Bilgisayar başında 45 dakika kalan kullanıcıyı 15 dakika dinlenmesi konusunda yazılı ve sesli uyaran, çalışılmaya devam edilmesi halinde ise bilgisayarın kapanmasını sağlayan sistem, göz ile bilgisayar ekranı arasındaki mesafeyi 50 santimetre, masa yüksekliğinin 70 santimetre şeklinde ayarlanmasını sağlıyor."Dik Dur Rahat Et" projesi ile Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyeceği yarışmalara kabul edilen Küçükkeleş ve Yalçın, çalışmalarıyla bel ve boyun ağrısının önlenmesi, bel fıtığı gibi hastalıkların önüne geçilmesi ve göz sağlığının korunmasına katkı sunmayı amaçlıyor. - "Öğretmenimiz aracılığıyla öğretmenimize yardım ettik"Ali Küçükkeleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine kodlamayı öğreten bilişim teknoloji öğretmenlerinin uzun süre bilgisayar başında kalmasından dolayı rahatsızlıklar yaşadığı için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Öğretmenlerinin yaşadığı rahatsızlıklara üzüldüklerini anlatan Küçükkeleş, "Bazen dalgınlığından düzgün oturmuyor. Dik değil, eğri oturuyor ve beli ağrıyor. Biz de sürekli onu uyarıyorduk. Daha sonra bu proje aklımıza bir anda geldi. Kodlamayı öğrendiğimiz için de zorlanmadık. Öğretmenimiz aracılığıyla öğretmenimize yardım etmiş gibi olduk." diye konuştu. Ali Küçükkeleş, projelerini geliştirerek yarışmalara katılacaklarını da sözlerine ekledi. - "Kambur duruşlar engelleniyor"Mert Burak Yalçın ise bilgisayar başında otururken düzgün bir oturuş pozisyonunun korunmasını sağlayarak, sağlıklı bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Kendileri oyun oynadığında ya da öğretmenleri sınav hazırladığı zaman bilgisayar başında çok uzun zaman geçirdiklerini belirten Yalçın, "Oyun oynarken arkadaşlarımız ve çalışırken öğretmenlerimiz çok uzun süre bilgisayar başında kalıyor. Ve çoğunlukla kambur duruluyor. Bizim sistemimiz sayesinde kambur duruşlar engelleniyor." ifadelerini kullandı.Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Akyol da derste sürekli öğrencilerinin kendisini dik durması konusunda uyardıklarını dile getirdi.Öğrencilerinin yaptığı bu proje sayesinde bu rahatsızlıkların önüne geçilmesine katkı sağlanacağını dile getiren Akyol, öğrencilerinin geliştirdiği bu sistemi mutlaka kullanacağını da sözlerine ekledi.