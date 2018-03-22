Betonu 50 yıl yaşlandırıp deprem araştırmalarına katkı sunuyorlar - ERZİNCAN
- Öğrencilerin laboratuvara gelişi - Kiriş üzerine yapılan basınç deneyi - Kiriş ve kolonların bulunduğu paslandırma havuzundan görüntü - İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner ile röportaj - Yüksek lisans öğrencisi Afganistan uyruklu Aqludin Karimi ile röportaj - Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, fakültedeki bir laboratuvarda yer alan bakır kaplı tam ölçekli paslandırma havuzlarında kolon ve kirişleri 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağlıyor - Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yalçıner: - "Türkiye'deki ilk bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzunu kurduk" - "Bu havuzda 25 veya 50 yılda yaşlanması muhtemel kolon ve kiriş gibi betonarme donatıları 40 günde aynı korozyon ya da pas oranına ulaştırıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla korozyona maruz kalan betonarme binaların sismik performansların tahmin edilebilmesine yönelik deneyler yapıyoruz"ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, fakültedeki bir laboratuvarda kolon ve kirişleri 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağlıyor.Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Yapı Mekaniği Bölümünde 3 yıl önce 300 bin lira maliyetle kurulan 13 Mart Yapı Mekaniği Laboratuvarı, 7'si yabancı uyruklu 20 yüksek lisans öğrencisinin bilimsel çalışmalarına hizmet ediyor.Laboratuvarda 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde binaların yıkılmasının ana sebepleri arasında gösterilen betonarme donatılarındaki paslanma ve korozyonlar üzerine bilimsel çalışmalar yürütülüyor.Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapı mekaniği alanında ilk kez bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzu kurduklarını söyledi.
Buradaki paslandırma havuzunda deprem bilimine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Yalçıner, "Marmara depreminde yıkılan birçok yapının yıkılma sebebi betonarme donatılarında meydana gelen paslanma ve korozyondur. Türkiye'deki ilk bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzunu kurduk." dedi. - Kolon ve kirişler 40 günde 50 yıl yaşlandırılıyorYalçıner, bu havuza yerleştirilen kolon ve kiriş gibi betonarme yapıları elektrik vererek yaşlandırdıklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:"Bu havuzda 25 veya 50 yılda yaşlanması muhtemel kolon ve kiriş gibi betonarme donatıları 40 günde aynı korozyon ya da pas oranına ulaştırıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla korozyona maruz kalan betonarme binaların sismik performansların tahmin edilebilmesine yönelik deneyler yapıyoruz. Bu çalışmalarla bilim dünyasına katkı sağladığımız gibi kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen birçok yapı için referans çalışma gerçekleştiriyoruz."Bu havuzların bulunduğu laboratuvarda Doğu Anadolu'daki en kapsamlı deneylerin yapılabildiğini ifade eden Yalçıner, bu sebeple sadece Türkiye değil yabancı ülkelerden de öğrencilerin üniversitelerine eğitim almaya geldiğini aktardı. - "Yeni modeller ortaya koymaya çalışıyoruz"Fakültenin yüksek lisans öğrencisi olan Afganistan uyruklu Aqludin Karimi ise Erzincan Üniversitesini tercih etmesindeki en büyük nedenin yapı mekaniği alanında Doğu Anadolu'da oluşturulan en büyük ve kapsamlı laboratuvarın burada bulunması olduğunu söyledi.
Karimi, deneylerinde betonarme donatılarda pastan dolayı oluşan çatlak genişliklerini ölçtüğünü belirterek, "Yapıların kullanılabilmesi için yeni modeller ortaya koymayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız sadece Türkiye'de değil dünyada ilk ve yeni çalışmalardır. Böylelikle yapacağımız yayın ve makalelerle sadece kendi ülkemize değil bütün dünyaya katkı sağlıyoruz. Bilim ve insanlık için güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.