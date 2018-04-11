Başbakan Yıldırım 'Bu ekonomik saldırılarında üstesinden geleceğiz' (1) - KOCAELİ
Başbakan Yıldırım "Bu ekonomik saldırılarında üstesinden geleceğiz" (1) - KOCAELİ - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıKOCAELİ - Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne katıldı. Başbakan Yıldırım: "Demokrasiye darbe vurmak isteyenler, bunu başaramayınca bugünlerde ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor. Milli irade, siyasi istikrarı azimle koruduğumuz gibi, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu ekonomik saldırılarında üstesinden geleceğiz." - 1 -