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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım 'Birinci meselemiz şimdi ekonomimizi daha büyütmek' (5) - KOCAELİ

Başbakan Yıldırım 'Birinci meselemiz şimdi ekonomimizi daha büyütmek' (5) - KOCAELİ

Başbakan Yıldırım "Birinci meselemiz şimdi ekonomimizi daha büyütmek" (5) - KOCAELİ - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıKOCAELİ - Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne katıldı.
Başbakan Yıldırım: "Terör, bugün Türkiye'nini birinci meselesi değil. Bundan iki yıl önce Türkiye'nin birinci meselesiydi. Birinci meselemiz şimdi ekonomimizi daha büyütmek, reel sektörümüzün daha fazla üretmesi için gereken desteği, katkıyı sağlamak." - 5 -

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