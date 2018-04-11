Başbakan Yıldırım 'Birinci meselemiz şimdi ekonomimizi daha büyütmek' (5) - KOCAELİ
Başbakan Yıldırım "Birinci meselemiz şimdi ekonomimizi daha büyütmek" (5) - KOCAELİ - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıKOCAELİ - Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne katıldı. Başbakan Yıldırım: "Terör, bugün Türkiye'nini birinci meselesi değil. Bundan iki yıl önce Türkiye'nin birinci meselesiydi. Birinci meselemiz şimdi ekonomimizi daha büyütmek, reel sektörümüzün daha fazla üretmesi için gereken desteği, katkıyı sağlamak." - 5 -