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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım '15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımız güncelledik' (7) - KOCAELİ Haberi

Başbakan Yıldırım '15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımız güncelledik' (7) - KOCAELİ Haberi

Başbakan Yıldırım "15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımız güncelledik" (7) - KOCAELİ - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıKOCAELİ - Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne katıldı.
Başbakan Yıldırım: "15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımız güncelledik, yanlışlarımızı düzeltme fırsatı bulduk. Ülkenin teknolojik altyapımı için ARGE projelerinden, pazarlama stratejilerine kadar, her alanda desteğimizi arttırdık, arttırıyoruz." - 7 -

Strateji Teknoloji Bulduk 

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