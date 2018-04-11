Başbakan Yıldırım '15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımız güncelledik' (7) - KOCAELİ Haberi
Başbakan Yıldırım "15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımız güncelledik" (7) - KOCAELİ - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıKOCAELİ - Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne katıldı. Başbakan Yıldırım: "15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımız güncelledik, yanlışlarımızı düzeltme fırsatı bulduk. Ülkenin teknolojik altyapımı için ARGE projelerinden, pazarlama stratejilerine kadar, her alanda desteğimizi arttırdık, arttırıyoruz." - 7 -