Bakan Varank'tan fabrika ziyareti - NEVŞEHİR Haberi
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyaretlerinden detay görüntüler - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karoser fabrikasında işçilerle sohbetinden detayNEVŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir programı kapsamında Nevşehir Özel Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek bir karoser fabrikasını gezdi. Bakan Varank, burada işçilerle bir süre sohbet etti.
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