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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Varank: '(Sanayi Doktora Programı) 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı' - İSTANBUL

Bakan Varank: '(Sanayi Doktora Programı) 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı' - İSTANBUL

Bakan Varank: "(Sanayi Doktora Programı) 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı" - İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıİSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK ve TÜSİAD tarafından Sabancı Center'da düzenlenen 13. Teknoloji Ödüllerine katıldı.

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