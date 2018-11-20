Bakan Varank: '(Sanayi Doktora Programı) 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı' - İSTANBUL
Bakan Varank: "(Sanayi Doktora Programı) 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı" - İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıİSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK ve TÜSİAD tarafından Sabancı Center'da düzenlenen 13. Teknoloji Ödüllerine katıldı.