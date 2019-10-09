Bakan Varank, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ni ziyaret etti
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ne gelişi - Bakan Varank ve beraberindekilerin merkezin girişinde toplu halde görüntüsü - Bakan Varank'ın laboravarlarda çalışmalar hakkında bilgi almasıİZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Varank merkezdeki araştırma laboratuvarlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
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