Bakan Özlü: '(Yerli otomobil) Projenin Gayri Safi Milli Hasılamıza katkısı 50 milyar avro olacak - ANKARA İzle
Bakan Özlü: "(Yerli otomobil) Projenin Gayri Safi Milli Hasılamıza katkısı 50 milyar avro olacak - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (6)"Artık Türkiye'nin kendisine ait bir markası olması gerekiyor. Türkiye'nin otomobili demek bütün İP hakları, yani fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobil demek""Yaptığımız teknik ve mali analiz çalışmasında 3,2 milyar avroluk bir yatırım öngörüyoruz, yaklaşık 15 yıllık bir süre içerisinde""Bu projenin Türk ekonomisine Gayri Safi Milli Hasılamıza katkısı 50 milyar avro olacak. Cari açığa katkısı 7 milyar avro olacak. Doğrudan 4 bin, ama dolaylıyı da kattığımızda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan bir proje"