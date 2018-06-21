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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Özlü: '(Yerli otomobil çalışmaları) 'Tüketicinin cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak' - ANKARA

Bakan Özlü: '(Yerli otomobil çalışmaları) 'Tüketicinin cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak' - ANKARA

Bakan Özlü: "(Yerli otomobil çalışmaları) "Tüketicinin cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (2)Bakan Faruk Özlü: "Yerli otomobilin tüketici için cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak. Üretim maliyetleri için birtakım destekler verilecek.""Türkiye'nin otomobili projesini piyasalar, Türk toplumu satın almıştır""Ön sipariş toplasak tahmin ediyorum ki, milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var, bir ilgi var"

Salar Lyon Piyasalar Teşvik Sistemi 

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