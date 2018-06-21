Bakan Özlü: '(Yerli otomobil çalışmaları) Daha ucuz ve kalitelisini sunmaya çalışacağız' - ANKARA İzle
Bakan Özlü: "(Yerli otomobil çalışmaları) Daha ucuz ve kalitelisini sunmaya çalışacağız" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (1)"(Yerli otomobil çalışmaları) Babayiğit sayısı 6 oldu. TOBB da yüzde 5 hisse ile katıldı. "(Yerli otomobil çalışmaları) Birincisi üreteceğimiz aracın aynı segmentteki rakiplerine göre daha ucuz olması, ikincisi kalite noktasında yine emsallerine göre daha iyisini daha kalitelisini pazara sunmaya çalışacağız"