Bakan Özlü: 'Türkiye'nin digital dönüşümü yol haritası 6 bileşenden oluşuyor'- ANKARA İzle
Bakan Özlü: "Türkiye'nin digital dönüşümü yol haritası 6 bileşenden oluşuyor" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (8)"Türkiye'nin digital dönüşümü yol haritası 6 bileşenden oluşuyor. Bunlardan birincisi insan. Yani eğitimli insan, nitelikli iş gücü."