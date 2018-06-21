Bakan Özlü: 'Tasarladığımız otomobil, geleceğin otomobili' - ANKARA İzle
Bakan Özlü: "Tasarladığımız otomobil, geleceğin otomobili" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)"Muharrem Bey, Cumhurbaşkanı adayı, öğretmen Muharrem İnce, maalesef okumuyor. Dersine de çalışmıyor""Bizim tasarladığımız, üretmeyi düşündüğümüz otomobil, geleceğin otomobili. Digital teknolojilerle, akıllı sürüş sistemleriyle donatılmış bir otomobil. Elektrikli bir otomobil"