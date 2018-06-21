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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Özlü: 'Tasarladığımız otomobil, geleceğin otomobili' - ANKARA

Bakan Özlü: 'Tasarladığımız otomobil, geleceğin otomobili' - ANKARA

Bakan Özlü: "Tasarladığımız otomobil, geleceğin otomobili" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)"Muharrem Bey, Cumhurbaşkanı adayı, öğretmen Muharrem İnce, maalesef okumuyor. Dersine de çalışmıyor""Bizim tasarladığımız, üretmeyi düşündüğümüz otomobil, geleceğin otomobili. Digital teknolojilerle, akıllı sürüş sistemleriyle donatılmış bir otomobil. Elektrikli bir otomobil"

Teknoloji Öğretmen 

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