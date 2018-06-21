Bakan Özlü: 'Olumlu bir iklim oluşturduğumuzda bilim insanları Türkiye'yi tercih edeceklerdir' - ANKARA
Bakan Özlü: "Olumlu bir iklim oluşturduğumuzda bilim insanları Türkiye'yi tercih edeceklerdir" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (13)"(Tersine beyin göçü) Biz Türkiye'de olumlu bir iklim oluşturduğumuzda hem Türk bilim insanları hem yabancı milletlere mensup bilim insanları Türkiye'yi tercih edeceklerdir"