Bakan Özlü: 'Mega endüstri bölgeleri Türkiye'ye sıçrama yaptıracak önemli bir hamle' - ANKARA
Bakan Özlü: "Mega endüstri bölgeleri Türkiye'ye sıçrama yaptıracak önemli bir hamle" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (16 SON)"Mega endüstri bölgeleri projesini çok çok önemsiyoruz ve bunu yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz""Mega endüstri bölgeleri Türkiye'ye sanayide ve teknolojide sıçrama yaptıracak önemli bir hamle"