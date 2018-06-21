Bakan Özlü: 'Küresel başarıyı yakalamak için küresel piyasaları bilen bir Türk ile çalışmak istiyoruz - ANKARA İzle
Bakan Özlü: "Küresel başarıyı yakalamak için küresel piyasaları bilen bir Türk ile çalışmak istiyoruz - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (4)"(Yerli otomobilin CEO'luğuna getirilen Mehmet Gürcan Karakaş) Küresel bir başarı hedefliyoruz. Küresel başarıyı yakalamak için küresel piyasaları bilen bir Türk ile çalışmak istiyoruz. Bu arkadaşımız üzerinde bütün şirketler, 6 ortak girişim grubu üyesi ve biz mutabıkız"