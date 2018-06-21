Bakan Özlü: 'Dünya Endüstri 4.0 forumuna TÜBİTAK üye olacak' - ANKARA
Bakan Özlü: "Dünya Endüstri 4.0 forumuna TÜBİTAK üye olacak" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (10)"Türkiye'nin digital dönüşümü yol haritasında dördüncü bileşen tedarikçiler. Yani yerli teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi"Türiye'nin muhtelif bölgelerinde 10 adet dijital dönüşüm merkezi kuracağız ve her yıl düzenleyeceğimiz fuarlarla teknoloji firmalarımızı sanayicilerimizle buluşturacağız""Dünya Endüstri 4.0 forumuna TÜBİTAK üye olacak"