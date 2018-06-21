Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Özlü: 'Dijital Türkiye yol haritamız hazır ' - ANKARA İzle

Bakan Özlü: 'Dijital Türkiye yol haritamız hazır ' - ANKARA İzle

Bakan Özlü: "Dijital Türkiye yol haritamız hazır " - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (7)"Biz, 4'üncü Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0 veya başka bir isimlendirme yerine Türkiye'nin Sanayi Devrimi tanımını kullanmak istiyoruz"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dijital Türkiye yol haritamız hazır. Türk sanayisinin dijital dönüşümü 6 bileşenden oluşuyor.""Dijitalleşmenin meydana getireceği, önümüzdeki 10 yılda ekonomik büyüklükten yani 100 trilyon dolardan biz 1 trilyon dolar pay almak istiyoruz"

Lyon Dolar 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Lise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba YaptıLise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba Yaptı
TÜBİTAK’ın Yarışmasına HazırlanıyorlarTÜBİTAK’ın Yarışmasına Hazırlanıyorlar
Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11
Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı