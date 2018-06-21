Bakan Özlü: 'Dijital Türkiye yol haritamız hazır ' - ANKARA İzle
Bakan Özlü: "Dijital Türkiye yol haritamız hazır " - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (7)"Biz, 4'üncü Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0 veya başka bir isimlendirme yerine Türkiye'nin Sanayi Devrimi tanımını kullanmak istiyoruz"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dijital Türkiye yol haritamız hazır. Türk sanayisinin dijital dönüşümü 6 bileşenden oluşuyor.""Dijitalleşmenin meydana getireceği, önümüzdeki 10 yılda ekonomik büyüklükten yani 100 trilyon dolardan biz 1 trilyon dolar pay almak istiyoruz"