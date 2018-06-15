Bakan Özlü: "Bu seçimde sistem değişiyor" - DÜZCE - Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde bayramlaşma - Bayramlaşmadan detaylar - Bakan Özlü'nün konuşması"Bu seçimde sistem değişiyor"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü - "Bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak. Diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor" - "(Yerli otomobil) Artık içten yanmalı motorların sonuna geldik, elektrikli, egzoz emisyonu sıfıra yakın, sessiz çalışan, yakıt tüketimi çok düşük otomobil sistemine çalışıyoruz"DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimlerinde sistemin değişeceğini belirterek "Bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak, diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor." dedi. Özlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma merasimlerine katıldı. Bakan Özlü, Gölyaka ilçesinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de inşallah yeni bir sistem hayata geçecek. Biz bu sistemi, daha çok çalışmak, daha hızlı çalışmak ve kamu hizmetlerini daha hızlı görmek için getiriyoruz. 24 Haziran yeni sistemin başlangıcı olacak. Dolayısıyla bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak. Diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor.""Yaptığımız ve yapacağımız işler var" diyen Özlü, "16 yıldır iktidardayız. 16 yılda, 80 yılda yapılamayanların 2 - 3 katı işler yaptık. Bölünmüş yollar, 6 bin kilometre yol vardı, 26 bin kilometre yol biz yaptık. Bundan sonraki süreçte de, bir şey yapılacaksa emin olun ki bunu yine AK Parti yapar. Bizim partimizin, siyasi kadromuzun farkı çalışkan bir kadro olmamızdır. Biz bütün işlerimizi hesaba, kitaba dayalı olarak yaparız. Asla ve kat’a hesapsız, kitapsız hiçbir iş yapmayız. Diğer partilere bakıyoruz, hiçbir hesap, kitap yok. Hiç biri hesaba, kitaba dayanmıyor. Örneğin CHP’nin seçim beyannamesinin, yapılan vaatleri dikkate aldığınızda 200 ila 400 milyar lira arasında bir tutar ortaya çıkıyor, hiçbir hesap, kitap yok. Nereden, nasıl vereceksin, nasıl ve nereden bulacaksın? Biz vizyoner bir partiyiz, bizim 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’nin şahlandığını, ayağa kalktığını ve GSMH’sının 2’ye katlayacağımızı hep beraber göreceğiz." - Yerli otomobilÖzlü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil ile ilgili sözlerine ilişkin şunları kaydetti:"Muharrem Bey konuşuyor, anlatıyor. Bakın, 'Ben bu projeyi durduracağım. Ben bunun beynini yapacağım, kaporta yapmayacağım’ dedi. Muharrem Bey dersine çalışmıyor. Bizim yürüttüğümüz projede, elektrikli ve akıllı sürüş sistemlerine sahip otomobil tasarlıyoruz. Tüm dünyadaki trend elektrikli otomobile doğrudur. Amerika'da, Çin’de, Avrupa’da, tüm şirketler yeni teknolojiler peşinde koşuyor. Artık içten yanmalı motorların sonuna geldik, elektrikli, egzoz emisyonu sıfıra yakın, sessiz çalışan, yakıt tüketimi çok düşük otomobil sistemine çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız proje bu şekilde bir projedir. Dersine çalışmayan, karnından konuşan, yuvarlak laflarla ortamı savuşturan insanlara itibar etmeyin."