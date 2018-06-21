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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Özlü: 'B ve C segmentinde bir otomobil olacak. 5 model olacak' - ANKARA İzle

Bakan Özlü: 'B ve C segmentinde bir otomobil olacak. 5 model olacak' - ANKARA İzle

Bakan Özlü: "B ve C segmentinde bir otomobil olacak. 5 model olacak" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (5)"Şu anda gündemimizde yerli otomobilin yer seçimi ile ilgili bir çalışma yok. Bu 2019'un konusu""B ve C segmentinde bir otomobil olacak. Kaç modelle piyasaya gireceğiz? 5 model olacak. Önce 3, akabinde 2 model ilave edeceğiz. Otomobil tasarımları aşamasındayız. Bundan sonraki süreç artık tasarım aşaması, prototiplerin üretilmesi aşaması"

Yerli Otomobil Dell 

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