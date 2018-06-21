Bakan Özlü: '60 bin Ar-Ge personeli yetiştireceğiz' - ANKARA İzle
Bakan Özlü: "60 bin Ar - Ge personeli yetiştireceğiz" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. (9)"Türkiye'nin digital dönüşümü yol haritasında ikinci bileşen teknoloji. Digital teknolojiler. Tekonoloji ve yenilik kapasitemizi geliştireceğiz"Bakan Faruk Özlü: "Öncelikli teknolojilere odaklanmış 50 araştırma merkezi kuracağız, ihtisaslaşmış 60 bin Ar - Ge personeli yetiştireceğiz""Üçüncü bileşen altyapı, veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi. sanayi bölgesinde yer alan işletmelerimizin gigabit/s düzeyinde erişim hızına sahip olmasını sağlayacağız""5G mobil haberleşme teknolojilerini yurt içinde geliştireceğiz"